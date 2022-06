De zoo waar ze verbleven, is vernield door de oorlog. De beren zijn eerst opgevangen in Polen, maar daar moeten ze weg. Het natuurhulpcentrum uit Oudsbergen is ze gaan halen, maar daar is voorlopig geen geschikte plaats voor de dieren, vandaar een tijdelijk verblijf in Ieper.

Het publiek zal de twee beren niet kunnen zien in Bellewaerde. De dieren gaan er twee maanden in quarantaine. Daarna keren ze terug naar Oudsbergen, in afwachting van een nieuw verblijf in een dierentuin.