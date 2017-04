Bellewaerde wint award voor beste service

De Diamond ThemePark Awards zijn de oscars van de Belgische & Nederlandse pretparken. De awards worden uitgereikt op basis van onlinestemmen en een vakjury. Zo’n 47.000 mensen brachten hun stem uit voor de zevende editie van de awarduitreiking. De vakjury is samengesteld uit pretparkfans uit België en Nederland die minstens 20 parken per jaar bezoeken en dus echte pretparkspecialisten zijn.

Bellewaerde

Bellewaerde sleept voor de tweede maal op rij de award voor beste service in de wacht. Dit is een dubbele bevestiging en grote erkenning voor de dagelijkse inzet van de enthousiaste parkmedewerkers.

“Onze bezoekers onvergetelijke momenten te laten beleven is voor Bellewaerde een topprioriteit. Een warm onthaal alsook een professionele en vriendelijke dienstverlening dragen wij hoog in het vaandel. Wij zijn dan ook heel fier dat wij deze prijs voor de tweede maal in ontvangst mogen nemen,” aldus Stefaan Lemey, parkdirecteur.

Daarnaast sleepte Bellewaerde ook de prijs van ‘Beste Beleving in de Zoo’ in de wacht, voor de attractie Jungle Mission. Ook de unieke geboorte van de Amoerluipaardwelpen Esra en Zyra viel in de prijzen en werd doo de vakjury verkozen tot ‘Leukste Geboorte’.

Plopsaland

Ook Plopsaland sleepte 3 prijzen in de wacht. Ontdek hier welke.