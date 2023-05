Belvedèretoren staat terug op gemeentehuis De Haan

In De Haan is de volledig restaureerde Belvedèretoren terug op het gemeentehuis geplaatst. Daarmee is het hoogste punt van het gebouw afgewerkt. De restauratiewerken zullen nog tot het einde van het jaar duren.

Het gemeentehuis van De Haan ondergaat momenteel een grondige restauratie. Het gebouw is in 1898 ontworpen als Grand Hotel du Coq-sur-Mer, een luxehotel met 62 kamers. In 1936 werd het grondig gerenoveerd door architect Leon Ide, die vele panden in De Haan heeft gebouwd en verbouwd. Eind jaren 40 kreeg het een tweede leven als vakantiehuis voor kinderen uit Charleroi en omgeving. In 1979 kocht het gemeentebestuur het pand om het te herbestemmen als gemeentehuis. In 1985 werd het daarvoor grondig gerestaureerd. Het oorspronkelijke zadeldak en de dakkapellen werden toen gereconstrueerd.

Het monumentale gebouw, dat deel uitmaakt van het beschermde dorpsgezicht De Concessie, is intussen zelf ook beschermd als monument. Maar 35 jaar na de laatste renovatie was een grondige aanpak echter opnieuw noodzakelijk.

Burgemeester Wilfried Vandaele: “Het gemeentehuis was door onder meer vocht en betonrot aan een grondige opknapbeurt toe en ondergaat daarom momenteel een grondige restauratie. Het dak wordt vernieuwd, de galerij hersteld en de gevels krijgen een nieuwe pleister- en verflaag. De kosten daarvoor zijn aanzienlijk: het architectenbureau raamde de kostprijs op 3,5 miljoen euro. Dergelijke investeringen zijn voor een gemeente alleen bijna niet te dragen. We zijn dan ook bijzonder dankbaar voor de subsidie van 2.272.941 euro die we krijgen van de Vlaamse Overheid.”