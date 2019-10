Bemanning cocaïneboot vrijgesproken

De anderhalve ton cocaïne werden in juni 2017 aangetroffen en hebben een straatwaarde van 225 miljoen euro.

De drugsvangst kaderde in een lopend gerechtelijk onderzoek naar een drugstrafiek vanuit Zuid-Amerika. In dat onderzoek hielden de speurders een hele tijd een vissersboot aan de Hendrik Baelskaai in Oostende in de gaten. Na de inbeslagname werd de Bounty 2 in Zeebrugge grondig onderzocht door de politie. Anderhalve ton onversneden cocaïne bleek verstopt te zitten in een soort dubbele bodem.

De Nederlander M.V.R. en Oostendenaar N.H., die gespecialiseerd is in het kopen en verkopen van boten, worden ervan verdacht de leiders te zijn van de bende.

