beMatrix uit Roeselare bouwt vaccinatiecentra

Het bedrijf is gespecialiseerd in modulaire constructies en splitwanden, waardoor grote ruimtes zoals sport- en beurshallen of evenementruimten omgevormd kunnen worden tot veilige vaccinatiecentra. Onze nationale vaccin-taskforce is met man en macht een vaccinatieplan aan het opstellen om alle verschillende bevolkingsgroepen aan beurt te laten komen. "De eventsector kan en wil hier een rol in spelen", zegt CEO Stefaan Decroos. "In de oplossingen die beMatrix biedt, houden ze rekening met het volledige vaccinatieproces: vanaf het binnenkomen en registreren tot en met het veilig verlaten van het centrum. Deze fasen vinden telkens plaats in aparte kamers, waarin de afstand en privacy te allen tijden gerespecteerd wordt". beMatrix leverde intussen al kadersystemen aan het testcentrum in Antwerpen en het vaccinatiecentrum in Lancashire.