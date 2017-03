Op maandag 13 maart startte de tweede week van de aangekondigde snelheidscontroles in de zone 30-buurten in het centrum van Kortrijk.

De snelheidscontroles gebeurden zowel tijdens de werkweek als in het weekend. Er werd telkens gedurende 1 uur gecontroleerd in beide richtingen. In totaal werden afgelopen week 2.123 voertuigen gecontroleerd. Daarvan reden er 139 te snel, wat overeenkomt met 6,5%.

Vorige week reed 6,8% van de bestuurders te snel. Straten waar er meer overtredingen waren, zoals de Handelskaai, zullen in de toekomst vaker gecontroleerd worden.