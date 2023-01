Ben Weyts trekt erkenning hobbykweker 'puppy4life' in

De pups van de hobbyfokker hadden bijvoorbeeld geen toegang tot drinkwater of werden de worpfiches onjuist ingevuld. Minister Weyts is opgelucht: 'Dankzij de waakzaamheid van onze Inspectiedienst en van de lokale politie slagen we erin in te grijpen waar nodig, zoals bij deze hobbykweker.'

De fokker druisde zowel in tegen de administratieve kant van het kweken, als het welzijn van de honden: 'Meer dan genoeg redenen om de erkenning van ‘puppy4life’ als hobbykweker op te zeggen', zegt Vlaams Dierenminister Weyts. 'De hondenkweker mag nu minstens 2 jaar lang geen activiteit als kweker meer uitvoeren. We nemen dierenwelzijn in Vlaanderen serieus, en de handhaving moet daarbij het sluitstuk vormen.'