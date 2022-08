Bende mensensmokkelaars opgerold: bijzonder politieteam valt binnen in Roeselare

Een bende mensensmokkelaars die vluchtelingen naar Engeland wou brengen, is opgerold. Deze week nog vonden daarvoor huiszoekingen plaats van het speciale interventieteam van de politie in Roeselare.

Het gerecht noemt de bende 'levensgevaarlijk'. Zo gaven ze ondermeer binnenbanden van auto's mee als goedkope reddingsvesten voor de bootvluchtelingen.

Zes arrestaties

De huiszoekingen in Roeselare, Deinze en Gent leverden heel wat op. Er werden zes mensen opgepakt onder wie een Syriër (40) uit Roeselare en er zijn ook drie boten en motoren aangetroffen. Volgens het gerecht gaat het over een internationale mensensmokkelbende die al maanden actief was.

Ook in oktober vorig jaar liep een deel van de bende al eens in de armen van de politie bij een routinecontrole.