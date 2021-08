Bengaals vuurwerk rond voetbalstations wordt strenger aangepakt

De voetbalwet zal verstrengd worden. Het initiatief komt er na een noodkreet van de buschauffeurs zelf. De spelersbussen van RSC Anderlecht, Club Brugge, KAA Gent, Standard, Antwerp en KV Mechelen zakten voor de gelegenheid allemaal af naar het Koning Boudewijnstadion. De chauffeurs merken op dat ze steeds vaker in gevaarlijke situaties terecht komen wanneer spelersbussen rond het stadion vertrekken of aankomen.

Gevaarlijk

In 2021 waren er liefst 146 pyrogerelateerde inbreuken in en rond de voetbalstadions, waar het publiek door corona niet binnen mocht. Verschillende spelersbussen raakten daarbij beschadigd. Minister Verlinden liet een nieuw voorontwerp van de voetbalwet opstellen om nog strenger op te treden. De minimumsancties werden verhoogd tot een administratieve geldboete van 1.000 euro en twee jaar stadionverbod voor het gebruik van Bengaals vuur en een administratieve geldboete van 500 euro en één jaar stadionverbod voor ander pyotechnisch materiaal. De termijn waarbinnen de politie kan optreden, wordt uitgebreid naar 48 uur voor en na de wedstrijd. "We moeten de illusie doorbreken dat Bengaals vuur een zaak is van ambiance en feest, maar duidelijk maken dat het echt een gevaarlijke aangelegenheid is", stelt minister Verlinden.