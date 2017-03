Beninreeks: toiletten zijn must

Water en hygiëne gaan hand in hand. Dat is voor ons vanzelfsprekend maar dat is het niet altijd geweest. Ook in Benin, in West-Afrika, is er ook op dat vlak nog een weg af te leggen.

Dat is ook zo voor het toiletgebruik. Vooral in kleinere dorpen trekken mensen gewoon even de brousse in. Maar dat is niet zonder risico want het is vaak een bron van infecties en ziektes. Roeselare, de provincie en de NGO Protos stimuleren daarom het bouwen van toiletten. Een latrine of toilet kost hier 3.000 CFK of zo’n 5 euro. Lijkt niet veel, maar het gemiddeld dagloon is daar wel nog geen euro.

In het nieuws op Focus & WTV trekken we een hele week naar het West-Afrikaanse land Benin. Roeselare heeft een stedenband met de stad Dogbo, in het zuiden van het land. Journalist Karl Vandenberghe reisde mee in het spoor van een Roeselaarse delegatie naar Dogbo. De twee steden werken er samen aan verschillende projecten onder meer rond water, de geboorteregistratie en de inrichting van de markt.