Benjamin Dalle: 'Politiek in de genen'

Kersvers minister van media, jeugd en Brussel Benjamin Dalle is opgegroeid in Damme. Hij ging er naar de lokale dorpsschool en bewees toen al dat hij potentieel had als politicus.

Zijn leerkracht van toen van lokale dorpsschool ’t Dambord herinnert hem als een bevlogen en intelligente leerling. Manu Buysse: “Het was een knappe leerling. Hij was heel vlug met iets mee. Het was een gedreven iemand. Hij had ook een verbeten trekje op zijn mond. Als hij iets wou, dan ging hij evoor. Zowel in sport als in wiskunde.”

Dat kleine Benjamin later minister zou worden, kon Manu toen nog niet voorspellen. Al is het snel duidelijk dat de politiek hem wel aanspreekt. Zo voerde hij destijds campagne en raakte hij verkozen in het kinderparlement.

Al veel bagage

Benjamin is de zoon van Dirk Dalle, die enkele jaren lokaal CD&V-voorzitter was, en de neef van ex-OCMW-secretaris Marc Dalle. Nu is hij na Daniël Coens de tweede Dammenaar die de eed aflegt als minister. Burgemeester Joachim Coens: “Zijn vader was voorzitter van CD&V-Damme tot de vorige verkiezingen. En hijzelf is al een hele tijd actief achter de schermen. Hij heeft de staatshervorming mee onderhandeld en was ook kabinetschef. Hij heeft veel bagage achter zich.”

Na zijn wonderjaren in Damme trekt Benjamin Dalle naar het Sint-Lodewijkscollege in Brugge. Hij studeert daarna rechten in Gent. Nu woont hij al een poos in Brussel.