Bennet D. schuldig aan dood van vijf weken oude Romy

De volksjury van het hof van assisen in Brugge heeft Bennet D. (25) schuldig bevonden aan doodslag op zijn vijf weken oude dochter Romy. Het slachtoffer werd op 1 januari 2018 in Adinkerke doodgeschud. Hij moet voor 15 jaar de cel in.

21 jaar straf gevraagd

De verdediging pleitte dat de beschuldigde niet de bedoeling had om de baby van het leven te beroven, maar dat werd dus van tafel geveegd.

Meester Kris Vincke

reageerde verbolgen op de vordering van de procureur-generaal. "Hier hebben we te maken met een shaken baby, te hard geschud met alle gevolgen van dien. Kom me toch niet zeggen dat dit de gruwelijkste doodslag is die we ooit gezien hebben. 21 jaar vind ik een zeer zware straf." Voor de verdediging is het onbegrijpelijk dat D. met zijn erg beperkte strafblad niet in aanmerking zou komen voor verzachtende omstandigheden. De jury had hier oor naar: de straf van Bennet D. is op 15 jaar vastgelegd.

Waarover gaat het?