Benzine vanaf morgen weer duurder, diesel pak goedkoper

De maximumprijs voor een liter diesel (B7) gaat 10,4 eurocent naar omlaag, waardoor hij weer onder de grens van 2 euro duikt. Pomphouders mogen nog maximaal 1,974 euro vragen. Dat laat FOD Economie weten.

De maximumprijzen voor benzine stijgen dan weer met 1 eurocent. Een liter benzine 95 E10 mag vanaf vrijdag 1,839 euro kosten, een liter benzine 98 E5 nog 1,966 euro.

Wie nog snel goedkoper benzine wil tanken, kan voor 95 E10 terecht in Oostende (€1,668). Voor benzine 98 E5 ga je best naar het westen, meer bepaald in Vleteren. Daar betaal je voor een liter 1,816 euro. Die prijzen vind je op de website van Carbu, die de brandstofprijzen vergelijkt. Al zijn die niet altijd even nauwkeurig, is al gebleken.