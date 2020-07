Beperkte 21 juli-viering in Oostende

Vandaag vindt er in een Oostende een beperkte 21-juli viering plaats. Om alles veilig te laten verlopen, gaat onder meer de bloemenhulde maar in beperkte kring door.

Door de Coronacrisis zijn grote evenementen met veel volk niet mogelijk. De festiviteiten voor onze nationale feestdag vandaag verlopen dan ook in veel gemeenten en steden heel sober. In Oostende vond vanmorgen om 10 uur 30 de bloemenhulde plaats aan het gedenkteken van koning Leopold 1. Hierna ging om 11 uur het Te Deum van start in de de Sint-Petrus- en –Pauluskerk. Om alles ‘coronaproof’ te organiseren gaan de festiviteiten maar door in zeer beperkte kring. Er wordt ook streng nagekeken of de coronamaatregelen werden opgevolgd.