Twee beren van De Zonnegloed in Vleteren hebben daar duidelijk de show gestolen tijdens een interview met een verantwoordelijke van de zoo. In het begin van het interview is er niets aan de hand. Maar plots wandelt de beer weg uit beeld en in het volgende beeld zie je dat hij niet meer alleen is en dat de twee beren besloten hebben om aan de opvolging te werken. Al is het volgens het park niet meteen de bedoeling om te kweken met de beren.