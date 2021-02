Het heeft gisteravond gebrand op het park Zoeber in Hooglede. Daar ging het houten materiaalhok van de speelpleinwerking in de vlammen op.

Het vermoeden bestaat dat het vuur is aangestoken, want er was in de berging geen elektriciteit aanwezig, waardoor een kortsluiting uitgesloten is.

Vroeger werd het domein alleen gebruikt door de speelpleinwerking, maar sinds dik een week kan iedereen er terecht. De gemeente investeerde onder meer in nieuwe paden en speeltoestellen.