Beroepschrift tegen sloopvergunning voormalig zwembad Oostende

Oostende haalde bij het goedkeuren van de sloopvergunning destijds aan dat het gebouw last had van betonrot, maar volgens Dement is dat alleen bij de badkuip: "als ze die wegnemen zou ook het betonrotprobleem opgelost zijn," zegt de actiegroep. Dement noemt het ook merkwaardig dat het Agentschap Onroerend Erfgoed akkoord zou gaan met de sloop, en klaagt ook aan dat er nog geen plan is voor de latere aanleg, op een voorlopig grasveld na.

De vzw Dement en de Vlaamse Architectuurvereniging Archipel hebben daarom een beroepschrift ingediend bij de Deputatie van de provincie, om de goedkeuring van de sloopvergunning aan te vechten.

'Gebouw is versleten"

De stad blijft bij haar standpunt. "We hadden deze stap verwacht," zegt schepen Kurt Claeys. "We hadden deze vertraging van zestig dagen wel verwacht. Maar we blijven er bij: het gebouw is er slecht aan toe, en moet weg.