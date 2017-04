Berouwvolle chauffeur krijgt strafvermindering

Een veertiger uit Brugge, die vorig jaar tijdens een politiecontrole in Varsenare werd tegengehouden met 1,54 promille in het bloed, heeft van de Brugse politierechter een mildere straf gekregen omdat hij geld gegeven heeft aan een vzw die zich inzet voor verkeersslachtoffers.

De bestuurder nam contact op met het Fonds Emilie Leus. De ouders richtten het fonds op nadat hun dochter om het leven kwam nadat ze was aangereden door een dronken chauffeur. Hij stortte 750 euro en ging ook naar een lezing van Leus over alcohol in het verkeer. Vorige maand nog betuigde hij zijn spijt en stelde hij voor om geld te storten. Daar was de politierechter voor te vinden. De man krijgt nu een minimumboete van 1.200 euro met uitstel en één maand rijverbod, waarvan de helft voorwaardelijk.