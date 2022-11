Bert Van Lerberghe wint heroïsche Endurance Beach Race De Panne

Tiegemnaar Bert Van Lerberghe heeft een heroïsche editie van de Endurance Beach Race in De Panne gewonnen. Hij haalde het - uit een elitegroepje van vijf met ook Warlop, Merlier en Declercq - in een spurtje voor Timothy Dupont. Grace Verbeke was de beste vrouw.

Wat een weertje maar wat een massa sportievelingen ook vooral voor de Endurance Beach Race in De Panne. 52 kilometer, goed voor drie lussen tussen De Panne en Bray-Dunes. Wanneer we de eerste keer de dijk van Bray-Dunes verlaten zijn het Timothy Dupont en Thomas Joseph die voor een eerste tempoversnelling zorgen.

Onder impuls van een gretige Joseph en een sterke Bert Van Lerberghe scheurt de groep in stukken. Merlier is mee, Timothy Dupont, Tim Declercq ook. Jonas Rickaert en Jordi Warlop. De echte zandspecialisten, zoals Jasper Dejaegher en Daan Van Sint-Maartensdijk, de winnaar van vorig jaar, moeten achtervolgen, we zullen hen niet meer zien voorin. Rickaert moet voorin de rol lossen, we krijgen een elitegroep: Declercq, Merlier, Timothy Dupont, Thomas Joseph, Bert Van Lerberghe en Jordi Warlop. Petje af voor Klaas Vantornout die hier als enige master mee is.

Bert Van Lerberghe voelt zich echt in zijn element. In de tweede passage naar Bray-Dunes gaat hij even alleen. Maar het is nog ver. Joseph verliezen we voorin met een lekke achterband. Van Lerberghe wordt ingelopen door zes man: ploegmaat Tim Declercq puft en sleurt, Dupont, Warlop, Merlier, Vermeulen en ook Klaas Vantornout zijn nog mee. Al verliezen we hem bij het ingaan van de laatste ronde.

Ook voor Vermeulen gaat het in die laatste dolle rit naar Bray-Dunes te snel. Vijf renners bikkelen om de zege. Tim Declercq, Jordi Warlop, Timothy Dupont, Bert Van Lerberghe en Tim Merlier. Tim Declercq probeert het een paar keer, link van achteruit. Maar de anderen geven hem geen meters. Warlop springt vaak op het wiel. Dertig km per uur gaat het trouwens op het harde zand. Wegraken is ook gewoon niet evident in deze zware wedstrijd.

Dus gaan ze er om spurten. Van Lerberghe komt als eerste uit de laatste bocht. Hij haalt het voor Timothy Dupont en Jordi Warlop. Tim Declercq is vierde, voor Tim Merlier. Bij de vrouwen hebben we met veel plezier ook dit beeld van Grace Verbeke. Zij haalt het met acht minuten voorsprong op de tweede.