Beruchte Pussy Riot vanavond in 4AD Diksmuide

In de muziekclub 4 AD in Diksmuide staat vanavond Pussy Riot op het podium. Het kunstenaarscollectief raakte 8 jaar geleden wereldberoemd door hun protest tegen Poeting.

Begin 2012 speelde Pussy Riot een verboden protestconcert in een kerk in Moskou. Na een halve minuut greep de politie in. De beelden gnigen de wereld rond. De drie meisjes werden veroordeeld tot twee jaar strafkamp. En dat is bijzonder hard: mensen moeten er tot 14 uur per dag werken, in slechte omstandigheden. Het laatste jaar mochten ze het land niet uit maar nu trekken ze rond om hun boodschap te delen.

Strijd voor democratie en gelijkheid

Rusland is volgens Pussy Riot geen totalitair regime, maar vooral de willekeur valt zwaar. Het slaan en zalven blijft onvoorspelbaar. Hun strijd voor democratie en gelijkheid wil Pussy Riot dan ook nooit opgeven ondanks de voortdurende intimidatie.

Het collectief brengt vanavond een uitverkochte voorstelling in de 4AD in Diksmuide.