Beruchte tafelschuimster ontoerekeningsvatbaar volgens psychiater

In de zaak rond de beruchte tafelschuimster Nadine W. (49) heeft een gerechtspsychiater geoordeeld dat de beklaagde lijdt aan een geestesstoornis, waardoor ze ontoerekeningsvatbaar is.

Op basis van dat verslag vroeg de verdediging vrijdagochtend de vrijspraak voor twee onbetaalde etentjes in Knokke. W. zit momenteel al een jarenlange gevangenisstraf uit.

De zogenoemde schrik van de kusthoreca legde het afgelopen jaar al een indrukwekkend parcours af. Nadine W. ging meer dan 120 keer op restaurant, maar bleek de rekening nooit te kunnen betalen. De tafelschuimster bestelde meestal vrij eenvoudige gerechten, zoals een croque-monsieur of kaaskroketten. Vaak dronk ze daarbij cognac, koffie of frisdrank.

"Lijdt aan geestesstoornis"

Op 6 september moest Nadine W. zich alweer voor de Brugse strafrechter verantwoorden voor twee onbetaalde etentjes in Knokke. Die dossiers werden op vraag van de verdediging echter uitgesteld, omdat de Gentse correctionele rechtbank net een gerechtspsychiater had aangesteld. De deskundige kwam ondertussen tot de conclusie dat de vrouw lijdt aan een geestesstoornis, waardoor ze niet verantwoordelijk is voor haar daden. In die omstandigheden vroeg meester Peter Gonnissen vrijdagochtend om zijn cliënte vrij te spreken. Tegen een hele reeks eerdere vonnissen zal de verdediging nog verzet proberen aan te tekenen.

De rechter doet uitspraak op 17 januari.