Beschermde Oostendse watertoren krijgt nieuw dak

Dat is de start van de renovatie van het beschermde monument langs de Mercatorlaan. Het spant van het dak werd gereconstrueerd en wordt met een kraan op zijn plaats terug gezet. Enkele jaren geleden kreeg het stadsbestuur een premie van 1,7 miljoen euro van de Vlaamse overheid om de 121 jaar oude stenen watertoren te renoveren. Die is sinds 1977 beschermd als monument omwille van zijn uitzonderlijke architecturaal een beeldbepalend karakter. De hele renovatie zal net geen drie miljoen euro kosten (Lees verder onder de foto)

Het opgeknapte gebouw krijgt ook een nieuwe invulling. Straks zoeken hier speleologen hun weg. "We zullen hier geen grotten in nabouwen," zegt schepen van openbaar domein Björn Anseeuw. "We zullen alles voorzien en nabouwen zodat je alle klim- en andere technieken hier kan oefenen en trainen."

Het stadsbestuur is overigens ook van plan om de watertoren op de Opex te verkopen. Als originele woonstek of voor een horecazaak.