Beschilderde container van Keith Haring te koop

Het kunstwerk moet anderhalf tot twee miljoen euro opleveren. Eind jaren tachtig verbleef de Amerikaanse kunstenaar een poosje in Knokke-Heist op uitnodiging van de kunstverzamelaar Roger Nellens. Hij beschilderde de container, die door de plaatselijke surfclub werd gebruikt als berging, in de zomer van 1987. De surfclub verkocht die container later en het kunstwerk raakte zoek. In 2009 dook het werk weer op bij de Verbeke Foundation in Oost-Vlaanderen. De eigenaar verkocht het later weer en nu wordt het dus geveild.