Beschuldigde assisen: "hopelijk ziet jury dat ik niet dader ben"

Het assisenproces voor de moord op Carmen Garcia Ortega loopt op zijn einde. Advocaat Pol Vandemeulebroucke, die de beschuldigde verdedigt, heeft vanmorgen al de vrijspraak gevraagd en de jury gewaarschuwd voor een tunnelvisie en hij heeft bedenkingen bij de kroongetuige, die met zijn verklaring zijn cliënt Daniel D. in de cel heeft gepraat.

"Stel mijn leven in hun handen"

De beschuldigde zelf kreeg op het einde van de replieken het laatste woord. "Ik dank de juryleden voor het werk: de vele notities die ze namen en het luisteren. Ik stel mijn leven in hun handen. Ik hoop dat ze inzien dat ik niet de dader ben. Dat is alles." De zitting is daarna geschorst. Het hof en de jury trekken zich nu terug om over te beraadslagen over de schuldvraag.

Gisteravond nog bleek trouwens dat de anonieme briefschrijfster een ex-liefje is van de beschuldigde. Ze is verhoord, en daaruit bleek dat ze zich baseerde op roddels van diens zus.

