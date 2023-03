Beschuldigde dubbele kotmoord snel verdacht door eigen verwondingen

Op het assisenproces van de dubbele kotmoord in Kortrijk heeft de politie toelichting gegeven bij hun eerste vaststellingen. De beschuldigde Mohammad Taqi Musawi (24) kwam onmiddellijk als verdachte in beeld, want hij was enkele uren eerder met bloedende handen aangetroffen voor zijn woning.

De politie van zone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede, red.) werd op 1 oktober 2018 rond 3.30 uur opgeroepen voor een steekpartij in de Toekomststraat in Kortrijk. Een jongeman zou door een vriend in zijn hand geraakt zijn.

Bloedsporen

"Wij zagen een manspersoon dwars op het voetpad liggen, met zijn hoofd op de eerste trede. Zijn ogen waren half open, maar wij kregen geen antwoord", vertelt inspecteur Ruben Vandecasteele.

Van bloed of een mes was op straat geen sprake, maar in de studio van de beschuldigde werden wel bloedsporen aangetroffen. Zo ontdekte de politie een bebloed hoofdkussen en een bebloed briefje van 50 euro.

Poetsvrouwen

Iets na 7 uur kwamen twee poetsvrouwen aan in Vlaskot. "We lopen naar binnen en het eerste dat we zien is een rode vloeistof aan de klink van de glazen deur. Mijn eerste vermoeden was tomatensaus", vertelde een van de getuigen.

Haar moeder Bianca J. merkte vervolgens een voet op ter hoogte van de lift, maar had nog niet onmiddellijk door hoe ernstig de situatie was. "Voor hetzelfde geld was dat iemand die lag te slapen, maar dan zagen we dat er iets niet klopte." De getuige probeerde het slachtoffer nog tevergeefs te reanimeren nadat haar dochter de hulpdiensten had verwittigd.

Het viel beide getuigen op dat het slachtoffer Nessar Jamshidi (18) zomers gekleed was. Een van zijn teenslippers lag halverwege de gang. "Er lag ook een sigaretje bij hem. Je zag dat hij verrast geweest was, aan de manier waarop hij eigenlijk lag."

"Messteek in het hart"

"Wij krijgen van de spoedarts onmiddellijk het verhaal dat het gaat over een ernstig delict. Men spreekt zelfs van een gewelddadig overlijden door een messteek in de hartstreek", getuigt hoofdinspecteur Johan Toye.

De politiediensten stelden op het trottoir en op de deurklinken bloedsporen vast. "Dat wees erop dat de dader van binnenuit naar buiten vertrokken is, en hevig aan het bloeden was. Vandaar hebben wij onmiddellijk de link gelegd met de verdachte die was aangetroffen in de Toekomststraat."

Nog een vrouwelijk slachtoffer

Mohammad Taqi Musawi was op dat moment nog in het ziekenhuis voor verzorging, maar werd prompt gearresteerd. Ondertussen had een eerste onderzoek van camerabeelden ook al uitgewezen dat hij rond 3.15 uur aan het politiebureau was gepasseerd. De beschuldigde omwikkelde op dat moment zijn bloedende rechterhand in een trui.

Ten slotte verhoorde inspecteur Bart Vandamme in het studentengebouw ook enkele mogelijke getuigen. Een meisje herinnerde zich een mannengeroep rond 3 uur, kort daarna gevolgd door een lange vrouwenschreeuw. Op dat moment wisten de speurders nog helemaal niet dat er een vrouwelijk slachtoffer was.

Pas rond 9.45 uur besefte de recherche dat een andere studio nog niet onderzocht was. "We hebben aangeklopt, maar we kregen geen gehoor. Dan vielen ons ook bloedsporen op ter hoogte van de klink en daar net onder", zegt inspecteur Kenneth Deroo.

Met behulp van een andere student vond de politie aan een sleutelbos in de keuken de sleutel van de studio. "Op die manier hebben wij het slachtoffer Soboleva Youlia om 10.08 uur aangetroffen. Door de grote plas bloed was het voor ons snel duidelijk dat ze overleden was."

Maandagnamiddag komt het afstappingsteam aan het woord.