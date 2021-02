Beschuldigde kruisboogmoord: "de spijt is enorm"

De beschuldigde drukte zijn spijt uit over zijn daden.

Strubbelingen in relatie

In december 2015 knoopte de Tieltenaar een relatie aan met Sarita V., die al een dochter had uit een eerdere relatie. "Maar ik heb haar op mijn naam gezet en beschouw haar ook als mijn dochter. Onze financiële situatie ging wel achteruit, want we hadden alle twee een beetje een levensstijl boven onze stand." Na een tijdje kwamen er meer strubbelingen binnen de relatie, maar dat beterde na de geboorte van hun tweede dochter. De spanningen staken echter vrij snel opnieuw de kop op. De beschuldigde merkte dat zijn partner steeds later thuiskwam van haar werk, vaak zonder zinnige reden. "Ik voelde dat er iets niet juist zat. Ze begon raar te doen. In een emotionele bui heeft ze inderdaad verteld dat Bjorn haar gekust had en dat ze gevoelens had voor hem." In de nacht van 10 op 11 maart 2018 trof hij Bjorn en Sarita ook samen aan op café. Toen zijn partner door overdreven alcoholgebruik in het ziekenhuis belandde, checkte hij haar gsm. Hij ontdekte nogal uitdagende foto's die ze naar Bjorn had gestuurd. In de loop van de volgende weken nam de beschuldigde zijn ouders en enkele vrienden in vertrouwen over zijn relatieproblemen. Hij gaf zelfs aan dat hij met het idee speelde om Bjorn De Vrieze iets aan te doen. In diezelfde periode vroeg hij ook aan twee vrienden of ze hem aan een pistool konden helpen. Naar eigen zeggen kampte Vande Sompele toen vooral met zelfmoordgedachten. (Lees verder onder de foto van Belga)

The Walking Dead

Voorzitter Mathieu De Loof somde acht elementen op waaruit bleek dat de beschuldigde heel goed wist dat zijn relatie eigenlijk afgelopen was. Zo had hij op de dashcam gezien dat Sarita bij Bjorn thuis was geweest. Het koppel sliep ook niet meer samen en Sarita had aangegeven er een punt achter te zetten. Uiteindelijk begon hij op 15 april 2018 te zoeken naar een kruisboog. "Dat kwam door de serie 'The Walking Dead'. Dat wapen kwam daar heel veel in terug en ik had gezien dat je dat kon verkrijgen zonder attesten en zo." De dag voor de feiten kocht de beschuldigde het wapen in Nederland. Op 1 mei 2018 ging Vande Sompele rond de middag met de kruisboog op zoek naar zijn liefdesrivaal. Op vraag van de voorzitter gaf hij toe dat hij bewust de dashcam had uitgeschakeld en zijn gsm op vliegtuigmodus zette. De voorzitter wees hem nog op een hele reeks elementen die op voorbedachten rade wijzen. Zo zat Vande Sompele acht minuten te wachten op de thuiskomst van het slachtoffer. Tijdens het onderzoek verklaarde hij ook dat het 'ik of hem' was. "Ja, dat klopt", antwoordde de beschuldigde telkens. Onmiddellijk na de moord ging hij immers nog opvallend rustig naar een familiefeestje. Samen met Sarita trok hij ook nog naar de woning van het slachtoffer. (Lees verder onder de foto van Belga)

"Spijt is enorm"

Ten slotte werd ook gepolst naar zijn houding tegenover de feiten. "Dat is niet normaal wat ik gedaan heb. Dat kan niet door de beugel. Ik heb nooit zoiets in mezelf gezien. Ik vers

ta dat de straf gepast moet zijn." De moordverdachte benadrukte meermaals dat hij op zijn proces de volledige waarheid wil vertellen. "De spijt is enorm. Ik heb dat iedere keer herhaald. Ik heb iedereen zijn leven kapotgeholpen." De rest van de dag komen vooral politiemensen aan het woord.