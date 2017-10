Beselare eert oorlogsheld Clement Robertson

Hij sneuvelde in de Eerste Wereldoorlog nabij de Reutelbrug, net voor wat nu restaurant Merlijn is. Vanaf 30 september 1917 zocht hij drie dagen lang de gepaste route om met de tanks van zijn A-compagnie voorwaarts te kunnen trekken en een doorbraak te forceren nabij de Reutelbeek waar de Duitse zware versterkingen hadden opgebouwd.

Victoria Cross

Op 4 oktober leidde hij zijn tanks te voet langs de juiste weg door het lager gelegen land om te vermijden dat ze zouden komen vast te zitten in de modder. Hij werd hier bij geassisteerd door zijn ordonnans Gunner Cyril Allen. Robertson slaagde in zijn opzet maar werd door hevig machinegeweer getroffen nabij de brug over de Reutelbeek waarbij hij sneuvelde op 4 oktober. Maar zijn tanks slaagden in hun opzet.

Voor deze actie ontving hij posthuum het Victoria Cross, Gunner Allen kreeg de DCM (Distinguished Conduct Medal). Alden sneuvelde later in de oorlog op 20 november 1917 tijdens de tankslag bij Cambrai en heeft geen gekend graf. Clement Robertson ligt begraven op Oxford Road Cemetery in Ieper.