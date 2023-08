Beslis mee over naam van berenwelpje in de Zonnegloed

Kies jij voor Nanuq, Velykyy, of Zirka? Een van de twee Oekraïense berenwelpjes in de Zonnegloed in Oostvleteren is nog op zoek naar een naam. En jij mag mee beslissen.

Begin dit jaar is Berin Sandra bevallen van twee welpjes. De beer is eerder vanuit Oekraïne door de oorlog overgebracht naar De Zonnegloed in Oostvleteren. Sinds juni kan je de welpjes ook bezoeken.

Wilde dieren

Tot nu hebben de beren nog geen naam gekregen. Nu zijn de werknemers erin geslaagd om een top vier te kiezen. De ene welp krijgt alvast de naam 'Malenky', wat klein betekent in het Oekraïens. (Lees verder onder de foto.)

Voor de andere kleine beer is het aan de bezoekers om te kiezen. Op een facebookpost kan je stemmen voor je favoriet. Ofwel wordt het 'Nanuq' (spirituele ´god´ van de beren van de Inuit), 'Velykyy' (groot in het Oekraïens) of 'Zirka', wat ster betekent. Stemmen kan nog tot zondagavond 18 uur.

Hoewel de beren enorm schattig lijken, blijven het wilde dieren. Al zullen deze twee speelvogels nooit in de wilde natuur terecht kunnen.