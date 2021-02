Beslissing over versoepelingen week uitgesteld: "Cijfers zijn niet goed" (premier De Croo)

Het Overlegcomité heeft vandaag nog geen beslissing genomen over eventuele versoepelingen. Dat heeft premier Alexander De Croo gezegd op een persconferentie achter. "Nu versoepelen is roekeloos," zei hij.

Er komen voorlopig dus geen versoepelingen. De cijfers zijn niet goed genoeg, zeker niet het aantal ziekenhuisopnames. Daarom wordt de beslissing om te versoepelen uitgesteld. Niet heel lang trouwens: volgende week al komt het Overlegcomité opnieuw samen en gaat ze de situatie herevalueren.

"We zien dat het aantal ziekenhuisopnames is gestegen," zei premier De Croo. "Die cijfers stijgen overal in het land en dat dwingt ons om voorzichtig te blijven. Vooral omdat er bezorgdheid is over de varianten die een stuk besmettelijker zijn. Dit is een moment van onzekerheid, we kiezen dus voor een week uitstel."

Koude douche

Het overlegcomité komt dus volgende week opnieuw samen. "Het is ook voor mij een koude douche," zei de premier. "Het moment van versoepelingen is echt niet meer veraf, maar er moet meer duidelijkheid zijn en dus wachten we even. Het voorbije jaar was bijzonder zwaar, dat weet ik. Dit teert op onze moed en draagkracht, en dat is zwaar om dragen voor sommige mensen."

Lente van de vrijheid?

"Het is lente en we willen allemaal veel meer, maar dat kan maar op één voorwaarde: dat we in de komende weken extra voorzichtig zijn. Ik wil het persoonlijk vragen," richtte de premier zich tot de bevolking. "We gaan het virus alleen maar afremmen met ons gedrag, en de regels die kennen we intussen."

Wat wel al vastlag: de niet-medische contactberoepen kunnen maandag sowieso open, zoals manicure, pedicure of tattooshops.



Waar had het overlegcomité over kunnen beslissen?

Heropening horeca

De horecasector, bij ons vooral aan de kust en rond Brugge een bijzonder belangrijke sector, hoopt alvast op versoepeling vanaf 1 april. Met een plan van aanpak stellen ze voor om dan te mogen openen: aan tafel blijven, contactregistratie, controle op de luchtkwaliteit en anderhalve meter tussen de tafels. Voor het bedienend personeel ook beter beschermende FFP2-maskers. Maar een heropening lijkt niet meteen aan de orde.

Reissector: verbod op niet-essentiële reizen, tot 27 maart of niet?

De reissector wil in de Paasvakantie graag reizen aanbieden, maar vraag is of het dan al zal kunnen. Touroperator TUI uit Oostende heeft alvast alle reizen buiten Europa geschrapt tot na de Paasvakantie. Voor de zomer zijn er nog altijd weinig boekingen: we durven duidelijk nog niet te boeken.

Cultuur- en evenementensector

Deze sector kijkt uit naar versoepeling en de mogelijkheid om met publiek te werken. Ze is er echt klaar voor, zegt ze.

Grotere buitenbubbel

Wie weet mogen we straks met acht of zelfs tien afspreken buiten? Virologen lijken niet tegen, zij het onder voorwaarden: mogelijk kan acht of tien buiten op openbaar domein, en blijven de beperkingen in de eigen tuin.

Kotbubbel

De langverwachte kotbubbel komt er misschien ook aan: samenwonende kotstudenten hoeven dan geen afstand meer te houden

Hoger Onderwijs

Eén dag per week contactonderwijs in het hoger onderwijs behoort ook tot de mogelijkheden.