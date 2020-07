'Besmette' chiro niet welkom in Loppem

Chiro Waarloos uit Kontich is niet welkom in jeugdverblijf Merkenveld in Loppem. Dat heeft burgemeester Annick Vermeulen beslist.

De jeugdbeweging uit Kontich ging eigenlijk eerst op kamp naar Lille, maar dat zag de burgemeester van Lille niet zitten. De chiro kampt al met een aantal coronabesmettingen en daarop besliste de burgemeester dat ze niet welkom waren.

Plan B dan maar, dachten ze in Kontich en ze namen contact op met jeugdverblijf Merkenveld in Loppem. Maar toen burgemeester Annick Vermeulen dat te horen kreeg, volgde ook een 'njet'.

“Volksgezondheid staat voorop. Als gemeente moeten we alles in het werk stellen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. We nemen onze verantwoordelijkheid op. We kregen als burgemeester op dit vlak een uitdrukkelijke rol toegewezen van hogere overheden. De provinciegouverneur van Antwerpen vaardigde specifieke maatregelen uit en gebood inwoners van de risico-zone om zich niet onnodig te verplaatsen. Ik betreur het ten stelligste dat provincies niet op eenzelfde lijn denken en handelen.

Epidemiologen raden verplaatsingen van en naar risico-zones ook ten stelligste af. Ook onze voorzitter van de lokale huisartsenkring en onze adviseur van de cel noodplanning en crisisbeheer geven ons negatief advies. Daarbij komt dat de negatieve beslissing van zowel onze gemeente als de gemeente Lille niet betekent dat de jongeren hun kampplezier moeten opgeven, want zij kregen in eigen lokale regio een alternatieve oplossing aangereikt,” zegt burgemeester Annick Vermeulen.