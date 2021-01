Besmettingen dalen in wzc Groene Verte Merkem

De besmettingcijfers in woonzorgcentrum de Groene Verte in Houthulst gaan de goede richting uit.

Dat meldt directeur Jurgen Duyck na een nieuwe testronde. Uit testresultaten blijkt dat het aantal besmettingen zowel bij bewoners als personeel daalt.

Vaccinaties

Vorige week raakte bekend dat het gaat om besmettingen met de Britse variant van het coronavirus. Momenteel zijn nog 41 bewoners besmet. Onder het personeel zijn er nog 27 mensen besmet, een sterke daling. Wel betreurt het woonzorgcentrum intussen 17 overlijdens. De laatste dagen zijn geen bewoners meer overleden aan het virus.

"Er is een kentering ingezet. We durven nog niet te snel victorie kraaien maar het gaat de goede richting uit", zegt directeur Duyck. Volgens de planning van het Agentschap Zorg en Gezondheid zouden de personeelsleden van het centrum vandaag worden gevaccineerd. Maar die vaccinatie wordt met een week uitgesteld. "Volgende week donderdag zullen we starten met de vaccinatie voor de mensen die voldoen aan de criteria. Dat zal gaan om ongeveer 200 medewerkers en bewoners", aldus de directeur.

