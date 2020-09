Besmettingen jongeren na Portugalreis stabiliseert

Het aantal West-Vlaamse jongeren dat besmet raakte na een verblijf in de Algarve in Portugal lijkt te stabiliseren, zegt gouverneur Carl Decaluwé. Sinds gisteren is er maar één besmetting bijgekomen. Dat brengt het totaal aantal besmettingen op 78.

Van de 78 positief geteste jongeren namen er zowat 42 deel aan een reis van Summer Bash, een organisatie die gespecialiseerd is in jongerenreizen. Die denkt dat de besmettingen plaatsvonden buiten de kampactiviteiten. Ook heel wat groepjes jongeren die los van het kamp huisjes huurden in de regio blijken besmet.

'Laat je testen'

Daarom roept gouverneur jongeren die in de regio op reis gingen, nogmaals op om zich zeker te laten testen. "We verwachten geen grote stijging meer in het cijfer maar wie er op reis is geweest moet zich echt laten testen", zegt Decaluwé.

Iedereen die positief testte zit momenteel in quarantaine. Ook de medewerkers van Summer Bash die ter plaatse waren, zitten uit voorzorg in quarantaine.

De besmettingen doen zich vooral voor in Zuid- en Midden-West-Vlaanderen. Met name in Tielt en Waregem was er een uitbraak.

