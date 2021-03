Besmettingen stijgen: twee scholen gaan dicht en Oostrozebeke schrapt vrijetijdsactiviteiten

Het aantal coronabesmettingen neemt weer fors toe in onze provincie. Zowel in Sint-Eloois-Vijve als in Zedelgem gaan basisscholen dicht en in Oostrozebeke verbiedt de burgemeester alle vrijetijdsactiviteiten.

De afdelingen intensieve zorgen in onze provincie merken nog geen piek, maar het aantal besmettingen gaat in de cijfers wel de verkeerde kant uit. Enkele scholen zijn zelfs tijdelijk dicht. In Sint-Eloois-Vijve is de Duizendpluspoot al zeker tot 29 maart dicht. En ook de Vrije Basisschool Zedelgem Dorp gaat morgen dicht, al zeker tot en met eind volgende week. Het aantal besmettingen onder leerlingen neemt er toe en na overleg met de gemeente en het CLB is beslist om even te sluiten. De school vraagt aan ouders om ook kinderen zonder symptomen zoveel mogelijk thuis te houden, en niet te laten deelnemen aan buitenschoolse activiteiten.

Verbod op vrijetijdsactiviteiten

In Oostrozebeke verbiedt de burgemeester alle vrijetijdsactiviteiten tot en met 30 maart. Door een opvallende toename qua besmettingen in de gemeente legt de burgemeester tijdelijk enkele bijkomende maatregelen op. Vrijetijdsactiviteiten voor alle leeftijden worden verboden tot en met dinsdag 30 maart. Hieronder vallen alle activiteiten van jeugd- en sportverenigingen, van de academie Art’Iz en activiteiten georganiseerd door de gemeente. De verenigingen worden via e-mail op de hoogte gebracht. De maatregelen gaan vandaag in vanaf 13 uur.