Beste Europese wakeboarders strijken neer op de Leie

Europa’s beste wakeboarders strijken deze week neer op de leie, ter hoogte van de Leieboorden in Kuurne. De European Malibu wakeboard tourstop competition is een primeur in ons land.

Wakeboarden is een watersport ontstaan in 1985, waarbij de wakeboarder aan een lijn door een boot over het water wordt getrokken. De wake of golf die de boot veroorzaakt, is ideaal om stunt uit te voeren op de wakeboard. Aan de hand van die stunts krijgen de deelnemers dit weekend de punten. Zaterdag zijn er kwalificaties en op zondag start de wedstrijd rond de middag.

Malibu Boats Belgium, Batoo Wakeboard Club, Mahalo Concepts en het IWWF organiseren samen het evenement, dat een primeur is in ons land. Het evenement gaat door aan de Leieboorden in Kuurne. De deuren zijn heel het weekend vrijblijvend open, net als de street- en footbars.