Beste padelspelers van de wereld aan de slag in Knokke-Heist

De vierdaagse maakt deel uit van een tour die ook in Madrid, Saint-Tropez en Ibiza halthoudt. Dominique Coene speelt al vijf jaar padel. Hij is één van de Belgische talenten die straks weerwerk biedt aan de toppers. Hij komt uit de tenniswereld. Het Padel Summer Gala loopt nog tot en met zondag. Ze verwachten tot 15.000 toeschouwers.

"De World Padeltour is een wereldtoer met de beste spelers. Die wordt gespeeld in veertien landen. Nu zijn we in België. Het is geen echt tornooi deze keer. Het is meer een exhibitie en een gala. We hebben een aantal van debeste spelers die hier spelen tegen de beste Belgen", klinkt het.