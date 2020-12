Bestelwagen belandt in gracht in Lendelede

Langs de landelijke Beiaardstraat in Lendelede is zondagmorgen kort na middernacht een bestelwagen van de weg afgeraakt en in de gracht beland.

De Peugeot Partner met twee jongeren aan boord reed omstreeks halfeen in de richting van de Winkelsestraat, toen de bestuurder ter hoogte van een landbouwbedrijf om ongekende reden de controle over het stuur verloor. De bestelwagen ging daarop van de weg af en dook met de neus de gracht links van de weg in, net ter hoogte van de oprit van een hoeve. “We waren nog wat tv aan het kijken en werden plots opgeschrikt door een ferme knal. Toen we hier aangelopen kwamen, waren beide jongeren reeds op eigen houtje uit de bestelwagen geraakt. Omdat één van hen door de klap even buiten bewustzijn was geweest, had de andere jongere reeds de hulpdiensten gebeld”, vertelt de landbouwer.

"Bord om snelheid te matigen weinig effect"

Beiden werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht voor een check-up. “In onze straat wordt vaak erg snel gereden. Net daarom plaatsten we enige tijd terug een bord om automobilisten aan te manen hun snelheid te matigen, in het belang van mens en dier. We hebben dit ook al gesignaleerd aan de bevoegde instanties, maar tot dusver zonder veel resultaat”, gaf de man nog mee.