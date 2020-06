Bestelwagen rijdt in op vrachtwagen in Veurne

Zaterdagavond gebeurde een zwaar ongeval langs de Albert-I laan in Veurne. Een bestelwagen reed er achteraan in op een vrachtwagen.

De bestuurder van de bestelwagen zat een tijdlang gekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. Hij werd geruime tijd ter plaatse verzorgd door een MUG-team van het AZ-West ziekenhuis vooraleer hij naar het ziekenhuis kon worden overgebracht. Over de toestand van de zwaar gewonde bestuurder is nog niets meer bekend.

Recht stuk weg

Het ongeval gebeurde op een recht stuk weg op enkele honderden meter van de brandweerkazerne. De baan werd langs beide kanten afgesloten gedurende de interventie. De bestelwagen is van een bedrijf langs de Albert-I laan.

Ook in Vleteren zwaar ongeval

Bijna op het zelfde ogenblik gebeurde nog een zwaar ongeval in De Westhoek. In Vleteren reed een bestuurder met zijn wagen tegen een stenen duiker en ging met zijn voertuig over de kop. Door de botsing schoot de wagen in brand. Over de toestand van de twee inzittenden kon de politie nog niets mededelen. Wel werd de wagen in beslag genomen voor nader onderzoek.

