Bestelwagen tegen bushokje: Meisje overlijdt, ook twee zwaargewonden

Bij een zwaar ongeval in de Ooigemstraat in Wielsbeke is een meisje van vijftien om het leven gekomen. Haar moeder is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

De omstandigheden van het ongeval zijn opmerkelijk. Een bestelwagen is van z'n rijvak afgeweken en reed in op een bushokje, waar de slachtoffers op de bus zaten te wachten. Er raakt ook nog een derde vrouw zwaargewond.

De oorzaak van het ongeval is momenteel nog niet duidelijk. Het parket is ter plaatse om de omstandigheden te onderzoeken. De bestuurder van de bestelwagen (geboren in 1959, uit Zonnebeke) was niet onder invloed van alcohol of drugs en was niet bezig met zijn gsm. Er is een deskundige aangesteld die moet onderzoeken hoe het ongeval precies kon gebeuren.

De Ooigemstraat is volledig afgesloten voor alle verkeer.