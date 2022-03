Bestelwagen vlucht na klap tegen tuinmuur

Een bestelwagen is tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag in Menen betrokken geraakt bij een zwaar verkeersongeval. De bestuurder sloeg na het ongeval op de vlucht, maar kon iets verderop staande gehouden worden.

Het ongeval gebeurde iets voor 2 uur, in de scherpe bocht naar links waar zowel de Dadizelestraat, de Volkslaan als de Guido Gezellelaan op uitkomen. De bestuurder schatte de bocht verkeerd in en crashte tegen de vangrails en een stenen tuinmuur. Na het ongeval vervolgde de bestelwagen nog enkele honderden meters zijn weg richting de Guido Gezellelaan, waar de bestuurder plots besliste om rechtsomkeer te maken. De man reed vervolgens via de Volkslaan richting de Bruggestraat, waar hij rechtsaf sloeg en ter hoogte van café ‘De Nieuwe Prins’ staande kon gehouden worden door de politie.

De man kwam er als bij wonder zonder kleerscheuren vanaf. Zijn bestelwagen liep zware averij op en moest getakeld worden. De gemetste stenen tuinmuur raakte bij het ongeval eveneens zwaar beschadigd.