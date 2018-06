Bestsellerauteur Karin Slaughter signeert in Brugge

De Amerikaanse schrijfster Karin Slaughter signeert vandaag haar nieuwe boek “Gespleten” in boekhandel De Reyghere in Brugge.

Slaughter verkocht wereldwijd al miljoenen boeken. Ze is onder meer bekend van de Grant County-serie. Voor de Brugse boekenhandel is dit het tweede hoog bezoek in amper twee maanden tijd. Eind april verwelkomende De Reyghere ook al het schrijversduo Nicci French.

