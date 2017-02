Bestuur Publipart krijgt geen vergoedingen meer

Dat betekent dus ook dat de burgemeester van Oudenburg,

Ignace Dereeper

, en gemeenteraadslid

Eric De Keyser

uit Diksmuide niet langer een vergoeding krijgen.

Publipart verkoopt ook al zijn beleggingen, om in een later stadium enkel in ethische fondsen te investeren. De vergadering van de raad van bestuur duurde ongeveer drie uur. Na afloop kwam bestuurder Paul De Fauw naar beneden om de pers te woord te staan. Hij gaf toe dat de beslissing om afstand te doen van de zitpenningen er gekomen is omwille van de politieke heisa.