Bestuurder dodelijk ongeval mocht niet rijden

De 23-jarige bestuurder die gisterenmorgen in Ichtegem een dodelijk ongeval veroorzaakte waarbij een meisje van 20 om het leven kwam, beschikte enkel over een voorlopig rijbewijs. Dat bevestigt het parket.

Een wagen met vier inzittenden reed zondagmorgen rond 5u30 richting Torhout via de Diksmuidsebaan toen de bestuurder plots de controle over het stuur verloor. De wagen belandde tegen de gevel van een woning, daarna tegen een boom en kwam uiteindelijk tientallen meters verder op zijn dak tot stilstand. De jonge vrouw droeg geen gordel en werd uit het voertuig geslingerd. Alle hulp kwam voor haar te laat.

De andere inzittenden, twee meisjes uit Gistel en Torhout en de 23-jarige bestuurder moesten door de hulpdiensten uit de wagen bevrijd worden. Zij bleven zo goed als ongedeerd. Volgens het parket had de bestuurder gedronken en reed hij te snel. En nu blijkt dus ook dat hij enkel over een voorlopig rijbewijs beschikte. Dat betekent dat hij in het weekend niet mag rijden tussen 22u en 6u.