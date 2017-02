Bestuurder gewond na aanrijding in Ichtegem

Op het kruispunt "De Engel" in Ichtegem vond vanochtend een ernstig ongeval plaats tussen een vrachtwagen, een personenwagen, en een volumewagen.

Eén bestuurder werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde rond 11uur. Volgens de eerste vaststellingen van de politie is de bestuurder van een BMW, die op de Torhoutbaan richting Oostende reed, door het rood gereden. De wagen greep hierdoor een volumewagen, die vanuit de Engelstraat de Oostendesteenweg wou inslaan, vol in de flank. Door de klap belandde de BMW tegen de vrachtwagen, die vanuit de Zuidstraat kwam. De bestuurder van de BMW, een 50-jarige man uit Koekelare, werd gewond overgebracht naar het Sint-Rembertziekenhuis in Torhout.