In Brugge is de bestuurder van een auto in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Hij belandde met zijn lichte bestelwagen tegen een boom.

Het ongeval gebeurde rond tien uur vanmorgen in de Vaartdijkstraat in Sint-Michiels. De bestuurder van de kleine bestelwagen verloor de controle over zijn stuur en belandde tegen een boom. Hij zat gekneld in zijn auto en de brandweer moest hem bevrijden. Hij is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.

Door het ongeval was de Vaartdijkstraat in beide richtingen een tijdlang afgesloten.