Bestuurder mist bocht en belandt in gracht

Vanochtend is rond zes uur een ongeval gebeurd langs de E403 ter hoogte van de afrit Roeselare/Izegem.

Een bestuurder reed er in de richting van Brugge en wou er wellicht de afslag nemen. De chauffeur miste zijn bocht en belandde in een diepe gracht. De bestuurder kon zichzelf bevrijden en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De toegesnelde brandweer tilde het voertuig op om te zeker te zijn dat er niemand meer onder zat. Dat bleek ook niet het geval. De schade aan de wagen is aanzienlijk.