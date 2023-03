Bestuurder onder invloed negeert rode knipperlichten op spooroverweg

In Ingelmunster heeft de politie een autobestuurder aan de kant gezet die de rode knipperlichten negeerde aan de spooroverweg aan het station. De man was onder invloed van drugs.

Een anonieme politiewagen van de politiezone Midow stond aan de overweg in de Izegemstraat in Ingelmunster toen de rode lichten knipperden en de bel ging. De agenten zagen hoe een auto aan hoge snelheid de overweg toch overstak, terwijl de slagbomen naar beneden gingen.

Speekseltest voor drugs

De politiepatrouille ging achter de auto aan en kon het voertuig doen stoppen in de Ketenstraat. De bestuurder verklaarde dat hij het signaal niet had opgemerkt. Toen de agenten een drugstest wilden doen weigerde de man in eerste instantie 'omdat hij zondag enkele joints thuis had gerookt".

Uiteindelijk kon de politie hem overtuigen om toch een speekseltest te doen. En die tekende positief op het gebruik van cannabis. Het rijbewijs van de man is 15 dagen ingetrokken.