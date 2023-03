Bestuurder overleeft crash tegen verlichtingspaal niet

Door een nog onduidelijke reden week de bestuurder van een personenwagen die in de richting van de Kust reed, af van zijn rijvak en kwam tegen een verlichtingspaal terecht. De hulpdiensten dienden de bestuurder uit zijn wagen te bevrijden en begonnen onmiddellijk met de reanimatie.

Geen deskundige

Voor de man kon echter geen hulp meer baten, hij overleed ter plaatse. Er waren bij het ongeval geen andere voertuigen betrokken.

Omdat er geen anderen bij het ongeval betrokken zijn, werd geen deskundige aangesteld. De precieze oorzaak van het ongeval is nog niet helemaal duidelijk. Volgens de politie is het slachtoffer wellicht onwel geworden of in slaap gevallen achter het stuur.