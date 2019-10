Rond 6h30 deze morgen verloor een bestuurder van een personenwagen de controle over het stuur en crashte tegen een boom langs de Damse Vaart. De wagen vloog na de botsing in brand, waardoor de bestuurder niet tijdig uit het voertuig gered kon worden.

Het ongeval gebeurde deze ochtend op een recht stuk weg langs de Damse Vaart in Hoeke, tussen Damme en Knokke. Over de omstandigheden waarin het ongeval gebeurd is, bestaat nog geen duidelijkheid. Ook de identiteit van het slachtoffer is nog onbekend. De politie meldt dan ook dat het onderzoek nog in volle gang is.