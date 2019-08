Bestuurder rijdt Egems restaurant naar binnen

Zaterdag kort voor de middag is een personenwagen het restaurant de Peerdekens in de Turkeynsteenweg in Egem binnengereden.

De eigenaars waren op dat moment net bezig met de laatste voorbereidingen voor de lunch. Plots hoorden ze een luide knal. Een wagen was via de zijgevel naar binnengereden. De jonge bestuurder uit Tielt was na het uitgaan in slaap gevallen. De bestuurder werd uit de wagen bevrijd en kwam er met de schrik vanaf. Er vielen geen gewonden.

De materiële schade is wel enorm. De zijgevel en een deel van het restaurant werden gestut om te voorkomen dat het gebouw zou instorten. Daarnaast werd er ook een gaslek geconstateerd. De Turkeynsteenweg werd dan ook afgesloten voor het doorgaand verkeer.