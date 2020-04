Een voormalige afgevaardigd bestuurder van het failliete bedrijf Werkhuizen Damman-Croes uit Roeselare is vrijgesproken voor het Hof Van Beroep in Gent.

Het bedrijf werd in 2015 failliet verklaard. Hierdoor verloren 50 mensen hun job. De afgevaardigd bestuurder werd vervolgd voor onder meer bedrog en ontvreemding van activa. Hij werd in eerste aanleg veroordeeld tot een celstraf van 5 maanden en een geldboete. Maar de man ging in beroep en is nu dus volledig vrijgesproken.